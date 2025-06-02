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Мощный взрыв на ЗМЗ: пожар охватил 75 кв. метров, пострадал рабочий

Мощный взрыв на ЗМЗ: пожар охватил 75 кв. метров, пострадал рабочий

На промышленном объекте в Заволжье случился серьезный пожар из-за взрыва цистерны с горючим. Огонь охватил 75 кв.

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