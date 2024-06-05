В Актау автомобили с тонировкой водворяют на штрафстоянку

В Актау проводится ОПМ «Правопорядок». Главная его цель-выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, дальнейшее совершенствование дорожно-транспортной дисциплины среди водителей, снижение аварийности на дорогах города, передает inAktau.
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