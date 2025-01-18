Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм

Закрыть границы, ввести визовой режим, устроить тотальную ревизию всех "понаехавших новых русских", выслать из страны, наказать причастных. И все! Порядок восстановится - народ России, наконец, облегченно вздохнет.

ВЛАДИМИР ЯБРОВ

Вы там охерели? Ожирели??? Назад в Таджикистан!!! У нас есть кому квартиры раздавать!!! А о русских там кто-нибудь так позаботитьтся??? Гнать в шею!!! Нехер здесь осидать!!! Найдутся торговцы обувью дряхлой!!!