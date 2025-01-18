Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм

Мигрантам в РФ раздают квартиры, а «своих» шпыняют за национализм

  Власть никак не может определиться с политикой ввоза рабочей силы — слишком много интересантов Депутат Госдумы, лидер партии СРЗП Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить законность выдачи государственного жилищного сертификата семье выходцев из Таджикистана в подмосковных Мытищах.

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Комментарии
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Валентина
Закрыть границы, ввести визовой режим, устроить тотальную ревизию всех &quot;понаехавших новых русских&quot;, выслать из страны, наказать причастных. И все! Порядок восстановится - народ России, наконец, облегченно вздохнет.
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22 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Вы там охерели? Ожирели??? Назад в Таджикистан!!! У нас есть кому квартиры раздавать!!! А о русских там кто-нибудь так позаботитьтся??? Гнать в шею!!! Нехер здесь осидать!!! Найдутся торговцы обувью дряхлой!!!
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14 час.

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