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Александра Колкунова снялась с Евстигнеевым и Гафтом, а затем оставила кино ради другой жизни

Александра Колкунова снялась с Евстигнеевым и Гафтом, а затем оставила кино ради другой жизни

В конце 1980-х Александра Колкунова стала заметной актрисой перестроечного кино. Её часто приглашали на роли ярких, дерзких девушек, а откровенные сцены быстро закрепили за ней смелое амплуа.

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