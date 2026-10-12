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Архитекторы смыслов: новая гимназия в Екатеринбурге стала примером того, как должна выглядеть современная школа

Архитекторы смыслов: новая гимназия в Екатеринбурге стала примером того, как должна выглядеть современная школа

5 октября в России отметили День учителя. В этот день принято делать подарки и поздравлять тех, кто помогает нам с малых лет прокладывать свою дорогу в Страну Знаний.

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