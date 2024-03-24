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31 очко Донте Дивинченцо помогло «Нью-Йорку» справиться с «Бруклином»

31 очко Донте Дивинченцо помогло «Нью-Йорку» справиться с «Бруклином»

Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал Донте Дивинченцо, набравший 31 очко, 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 12 из 24 с игры, 4 из 13 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

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