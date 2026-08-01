Похоже, «Спартак» хочет создать прецедент - клуб запросил в РФС текст решения об отказе в переигровке Суперкубка с «Зенитом»

«Спартак» запросил полный текст решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отказе в переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита», сообщили в пресс-службе организации, рассказывает ria.
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