Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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После Белграда будет Минск. Англосаксы и поляки готовят очередной переворот в Беларуси

После Белграда будет Минск. Англосаксы и поляки готовят очередной переворот в Беларуси

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, Дорогая Русская Цивилизация. Глядя на то, как нагло наш геополитический англосаксонский противник попытался провернуть переворот в Сербии, важно отметить, что точно такие же попытки ждут и Беларусь в феврале 24 года.

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