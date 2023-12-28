После Белграда будет Минск. Англосаксы и поляки готовят очередной переворот в Беларуси

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, Дорогая Русская Цивилизация. Глядя на то, как нагло наш геополитический англосаксонский противник попытался провернуть переворот в Сербии, важно отметить, что точно такие же попытки ждут и Беларусь в феврале 24 года.
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