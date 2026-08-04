🚰 4 августа часть Крыма останется без воды По информации предприятия «Вода Крыма» в связи с проведением аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет отсутствовать: 🔵Джанкойский филиал: с.
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🚰 4 августа часть Крыма останется без воды По информации предприятия «Вода Крыма» в связи с проведением аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет отсутствовать: 🔵Джанкойский филиал: с.