Ученые выяснили, почему употребление красного вина вызывает сильные головные боли

На следующий день после употребления алкоголя у человека может болеть голова. Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснили, почему красное вино вызывает головные боли больше, чем другие напитки.
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