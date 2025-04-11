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Япония может передать Украине летальную технику – в МИД РФ пообещали ответить

Япония может передать Украине летальную технику – в МИД РФ пообещали ответить

Япония может передать Украине летальную технику – в МИД РФ пообещали ответить Евгения КомароваВозможная передача Японией летальной техники Украине будет встречена ответом со стороны РФ, пообещали в МИД.

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