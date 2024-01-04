Парад возмездий: как наказали лётчика-предателя, НАТО и детей-мигрантов, избивших бойцов СВО

Silver Kont Наташа, я конкретно написал про тот кишлак, из которого эти уроды... Т.е. кишлак вылетает полностью, теряя жильё, деньги и прочая, прочая... Грубо говоря, стая так в голов 50-60 просто выкидывается из страны безо всего из-за недоумков, которые берега попутали...

Ингерман Ланская если служащий в форме не выполняет приказ начальника, то он подлежит суду или увольнению - это хреновый служащий... пинком под зад.... о про "совесть" это он пусть дома, на кухне плетёт байки...