Польша: воздушное пространство было закрыто над аэропортом Люблин (LUZ/EPLB) и аэропортом Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Люблинском и Подкарпатском воеводствах соответственно в утренние часы из-за военных действий.
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