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Любите тосты, но не чистите тостер? Вот как часто это нужно делать

Многие жарят хлеб каждое утро, но почти никогда не заглядывают внутрь тостера. Оказалось, что безобидные крошки на дне могут стать причиной пожара или привлечь на кухню новых соседей, которым вы точно не обрадуйтесь.

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