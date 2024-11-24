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Картина дня. Финансы

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США пригрозили санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT

США пригрозили санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT

Минфин США предупредил об угрозе санкций против иностранных финансовых структур за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), об этом заявили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА Новости.

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