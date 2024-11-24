США пригрозили санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT

Минфин США предупредил об угрозе санкций против иностранных финансовых структур за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), об этом заявили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии