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ВСУ стянули резервы морской пехоты к правому берегу Днепра

ВСУ стянули резервы морской пехоты к правому берегу Днепра

Украина получила всего лишь часть помощи от западных союзников. Стало известно о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные стянули резервы в виде морской пехоты к правому берегу Днепра.

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