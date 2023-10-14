ВСУ стянули резервы морской пехоты к правому берегу Днепра

Украина получила всего лишь часть помощи от западных союзников. Стало известно о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные стянули резервы в виде морской пехоты к правому берегу Днепра.