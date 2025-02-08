Володин назвал сроки второго чтения законопроекта о «периоде охлаждения» по кредитам

В Госдуме обсудят поправки на следующей неделе.duma.gov.ruЗаконопроект, направленный на защиту граждан от принуждения брать кредиты обманом и злоупотреблением их доверием, будет рассмотрен депутатами на следующей неделе.
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