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Криминал, неон и техно: новые российские фильмы про 90-е

Криминал, неон и техно: новые российские фильмы про 90-е

Девяностые ушли безвозвратно, но остались с нами навсегда — благодаря режиссерам, часто молодым дебютантам со свежим взглядом, возвращающимся в постсоветскую эпоху дворовых бандитов, олимпиек и евродэнса в поисках параллелей с нашим временем .

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