Криминал, неон и техно: новые российские фильмы про 90-е

Девяностые ушли безвозвратно, но остались с нами навсегда — благодаря режиссерам, часто молодым дебютантам со свежим взглядом, возвращающимся в постсоветскую эпоху дворовых бандитов, олимпиек и евродэнса в поисках параллелей с нашим временем .