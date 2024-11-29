Что известно о массовом отравлении в соццентре на Алтае, из-за которого погибли люди?

В учреждении выявили кишечную инфекцию, эпидемиологическое расследование продолжается Несколько человек скончались в результате массового отравления, которое произошло 28 ноября в частном социальном приюте в одном из сел Алтайского края.
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