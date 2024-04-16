Лоуренс Барретто назвал имена трёх гонщиков из шорт-листа Red Bull

Getty Images / Red Bull Content Pool Корреспондент официального сайта Формулы 1 Лоуренс Барретто утверждает, что Карлос Сайнс по-прежнему является кандидатом на место в Red Bull Racing, однако в шорт-листе чемпионской команды есть ещё несколько имён.
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