Тиафу о том, что Алькарас снялся с Australian Open: «Это кто такой?»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что Карлос Алькарас из-за травмы снялся с Australian Open. – Фрэнсис, Карлос отказался от участия в Australian Open, очевидно большой игрок, много побеждавший в прошлом году.
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