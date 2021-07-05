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Монсон: «Реванш Емельяненко и Вердума стал бы огромным событием в мире ММА. Думаю, Федор бы победил»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон прокомментировал высказывания Фабрисио Вердума, который заявил, что Федор Емельяненко никогда не был лучшим бойцом, потому что он его уничтожил.

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