РЕН ТВ: в Петербурге ребенок отравился противозачаточными таблетками

Семь таблеток противозачаточного средства съел ребенок в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ. Трехлетний мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в отделение реанимации одной из петербургских больниц, ребенок по недосмотру родителей проглотил семь таблеток противозачаточного средства, после чего ему стало плохо.