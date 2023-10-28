РЕН ТВ: в Петербурге ребенок отравился противозачаточными таблетками

Семь таблеток противозачаточного средства съел ребенок в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ. Трехлетний мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в отделение реанимации одной из петербургских больниц, ребенок по недосмотру родителей проглотил семь таблеток противозачаточного средства, после чего ему стало плохо.
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