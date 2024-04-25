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62ИНФО | Новости Рязани

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Делегация Северной Кореи оценила производство вакцин в Рязанской области

Делегация Северной Кореи оценила производство вакцин в Рязанской области

Делегацию сопровождали заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев и генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский - биофармацевтическая компания «ФОРТ», где производят вакцины, входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех.

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