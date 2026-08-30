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МОСИНФОРМ

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Школа для 900 учеников появится на Кавказском бульваре

Школа для 900 учеников появится на Кавказском бульваре

В районе Царицыно на юге столицы ведется строительство школы на 900 мест, уже установлены несущие конструкции здания.

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