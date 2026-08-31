Сила в правде
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Сила в правде

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Сорок одна страна бьёт Россию оружием и деньгами, а линия фронта всё равно ползёт к Краматорску и Славянску

Сорок одна страна бьёт Россию оружием и деньгами, а линия фронта всё равно ползёт к Краматорску и Славянску

Швейцарский аналитик считает: коалиция из 41 страны уже проиграла затяжную войну. Краматорск и Славянск в полукольце, Одесса без порта, склады НАТО после Ирана пустеют быстрее заводов.

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