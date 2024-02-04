Lancia показала новый Ypsilon на видео без официальной презентации модели

Премьера нового поколения хэтчбека Lancia Ypsilon запланирована на февраль, но машину уже несколько раз видели на публике без камуфляжа — предсерийный прототип угоняли, а утопленную машину потом выручали спасатели.
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