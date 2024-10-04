04.10.24==Космические войска России. Структура, вооружение, цели и задачи

Это праздник, посвященный достижениям страны в космической безопасности и обороне. Учреждён этот день в честь запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся в этот день ровно 67 лет назад — в 1957 году.
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