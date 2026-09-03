Тюменец решил воспитывать чужих детей во дворе и набросился на них с кулаками

"112" Житель Тюмени превратил жилой двор в ринг для боев без правил. Чужих детей он взялся воспитывать настолько жестко, что оба школьника получили серьезные травмы.
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