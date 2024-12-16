Штурмовой батальон ВСУ «Скала» перебросили под Курахово из-за обвала фронта

Командование ВСУ перебросило 425-й отдельный штурмовой батальон «Скала» из Покровска под Курахово. Штатные мясники Сырского заняли позиции западнее Курахово — в районе Разлив-Улаклы-Зеленовка, — из-за угрозы обвала фронта на этом участке, пишет «Военная хроника».
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