«Я не хочу умирать!»: мать сожжённого ростовского мальчика назвала имя убийцы

Мать 12-летнего мальчика, умершего от ожогов 95% тела в Ростове-на-Дону, не верит в несчастный случай.
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