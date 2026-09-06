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Царьград

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Губернатор Курской области наградил бойцов сбивших ракету пулеметом

Губернатор Курской области наградил бойцов сбивших ракету пулеметом

Губернатор Курской области Александр Хинштейн наградил бойцов отряда "БАРС-Курск", сумевших сбить крылатую ракету FP-5 "Фламинго" из пулемета.

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