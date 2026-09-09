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Газета.ру

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В Бурятии врач спас пенсионерку от потери 3 млн рублей

В Бурятии врач спас пенсионерку от потери 3 млн рублей

В Улан-Удэ заведующий офтальмологическим отделением городской поликлиники спас 72-летнюю пациентку от потери более 3 миллионов рублей, сообщив о попытке мошенничества в полицию.

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