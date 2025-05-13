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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о правилах жизни: «Стараться делать все из благих побуждений. Потому что у нас в мире много неприятной вязкой субстанции, которой люди любят друг друга обмазывать»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию назвала в колонке на «СЭ» семь правил своей жизни. «1.

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