В Республике Татарстан мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины и его 16-летнего знакомого, в зависимости от роли каждого обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.