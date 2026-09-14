Стилист выплатила Лерчек почти 2 млн руб. за проданные реплики брендовых вещей

Арестованная по делу об особо крупном мошенничестве стилист Эльвира Янковская возместила около 2 млн рублей блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) за проданные ей подделки с рынка «Садовод» под видом брендовых вещей.
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