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ИА Регнум

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Стилист выплатила Лерчек почти 2 млн руб. за проданные реплики брендовых вещей

Стилист выплатила Лерчек почти 2 млн руб. за проданные реплики брендовых вещей

Арестованная по делу об особо крупном мошенничестве стилист Эльвира Янковская возместила около 2 млн рублей блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) за проданные ей подделки с рынка «Садовод» под видом брендовых вещей.

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