В МИД РФ считают, что Запад уговаривает Зеленского не конфликтовать с Залужным

Последняя серия визитов западных министров в Киев отчасти связана с возможным конфликтом украинского лидера Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.
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