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Новый космический телескоп Nancy Grace Roman запустили настолько точно, что запас топлива хватит на 22 года работы вместо прогнозировавшихся 10 лет

Новый космический телескоп Nancy Grace Roman запустили настолько точно, что запас топлива хватит на 22 года работы вместо прогнозировавшихся 10 лет

На первую крупную коррекцию траектории телескоп израсходовал всего около 18 кг вместо зарезервированных 200 кг Космический телескоп NASA Nancy Grace Roman Space Telescope может проработать значительно дольше, чем предполагалось при его проектировании.

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