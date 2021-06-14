За что поляки не любят Россию

В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона.
В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона.
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