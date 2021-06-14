"Пульс Планеты"

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За что поляки не любят Россию

За что поляки не любят Россию

В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона.

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Кашинин Вадим
"Змеиному народу - змеиный язык" - Маяковский.
Yvan
Да, язык - основа менталитета.
Александр Клюянов
Толковая статья.
Yury Khartovski
Пустая статья...
Людмила Палкина (Белякова)
Стесняюсь спросить, а у нас кто-нибудь любит поляков?
ИВАН ЯКУШЕВ
У поляков есть много причин, чтобы не любить, мягко сказано русских.
Андрей Медведников
Для начала полякам не помешало бы выбить дурь из своих голов. А насчет не любить, так это у русских больше причин не любить поляков. Нужно вспомнить и смутные средневековые времена, приходы лжедмитриев. И притязания речи посполитой на русские земли. Кстати информвойны против России уже и тогда велись. Термин "москаль" было придумано имено с подачи группы Польши и прибалтийских стран. И откровенно садисткое отношение к русским военнопленным в первую мировую войну.
ИВАН ЯКУШЕВ
Кто сомневается в том, что поляки зря не любят русских, изучите внимательно историю любвиобильных отношений русских к полякам, начиная, хотя бы с Суворова и до смоленских событий.
Наталья Политова (Панова)
И у поляков есть поводы для обид, и у русских - 1612, 1812. И что? что было, то прошло. Александр Пушкин Графу Олизару Певец! издревле меж собою Враждуют наши племена: То наша стонет сторона, То гибнет ваша под грозою. И вы, бывало, пировали Кремля позор и плен, И мы о камни падших стен Младенцев Праги избивали, Когда в кровавый прах топтали Красу Костюшкиных знамен.
Vladimir Lioubimcev
Россию и Польшу разделили православием и католицизмом. Религию использовали для политики. "Разделяй и властвуй"...
Vladimir Lioubimcev
Пшеки всех ненавидят, кто шевелится помимо них. А к России у них ненависть давняя, тысячелетняя, махровая. И это еще кто кого использует, большой вопрос..... Я так думаю, что это Польша использует США против России и в собственной русофобии. Для усиления своей позиции против России.
hanna posvaliuk
Поляки не любят никого, они, кажется, и своих любят только по пятницам. и между собой тоже не дружны.

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