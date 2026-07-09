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Ученые заразили гонореей имитацию женского органа, а потом вылечили лекарством, созданным ИИ

Ученые заразили гонореей имитацию женского органа, а потом вылечили лекарством, созданным ИИ

В наши дни гонорею все сложнее вылечить привычными лекарствами. К поискам новых препаратов подключили искусственный интеллект, а протестировали лечение на устройстве, которое полностью повторяет структуру женского органа.

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