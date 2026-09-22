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«Родина» вела переговоры с Диатта. Экс-хавбек «Монако» отказался от трансфера из-за нежелания семьи переезжать в Россию («Чемпионат»)

« Родина » пыталась подписать бывшего полузащитника «Монако» Крепена Диатта . По информации « Чемпионата », московский клуб вел продвинутые переговоры с сенегальским полузащитником, находящимся в статусе свободного агента.

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