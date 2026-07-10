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Zero Hedge

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Netflix's Live TV Pivot Exposes Growing Engagement Crisis As Shares Falter

Netflix's Live TV Pivot Exposes Growing Engagement Crisis As Shares Falter

Netflix's Live TV Pivot Exposes Growing Engagement Crisis As Shares Falter Netflix shares are teetering on the edge of a bear market after a brutal stretch of underperformance and one of the stock's worst first-half starts in two decades.

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