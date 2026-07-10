Netflix's Live TV Pivot Exposes Growing Engagement Crisis As Shares Falter Netflix shares are teetering on the edge of a bear market after a brutal stretch of underperformance and one of the stock's worst first-half starts in two decades.
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