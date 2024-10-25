Матвиенко проговорился о проблемах SHAMAN'а в личной жизни

Продюсер дал комментарий о том, почему рухнул брак певца. Ярослав Дронов Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressВчера в СМИ попала очередная порция слухов о том, что SHAMAN (Ярослав Дронов) начал после развода встречаться с 22-летней певицей Соей.