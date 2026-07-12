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Дмитриев назвал Великобританию падшей империей из-за проблем с миграцией

Дмитриев назвал Великобританию падшей империей из-за проблем с миграцией

NEIL HALL/AP/TASS Миграционный кризис превратил Великобританию в падшую империю. Об этом 12 июля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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