Депутата уральского райсовета лишили мандата за покупку дорогого авто

В Нагайбакском районе по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия депутата. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района подняло вопрос об отставке парламентария после проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.