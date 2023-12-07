Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Лариса Гузеева возмутилась инфантильностью 40-летних женщин. Многим это не понравилось

Лариса Гузеева возмутилась инфантильностью 40-летних женщин. Многим это не понравилось

«40-летние женщины, которых в какие-то давние времена считали бы бабушками, сегодня еще такие девчонки в гороховых юбочках, первородки.

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Комментарии
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Елена Смирнова
я что-то не поняла, что эти тётки наехали на Гузееву? они что? не слышат ничего, ну или просто дуры, причем старые, невзирая на возраст!!! идиотки
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12 час.
Генрих
Не иначе, как на Гузееву обиделись жены футболистов.
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8 час.
Пульхерия Djem
А кто Лорика одевает? Это её личный враг? Что за бесконечные жакеты,которые смотрятся на ней ,как мужские пиджаки?Председатель колхоза  послевоенного времени. Но у тех женщин не было других вариантов, донашивали  вещи своих невернувшихся с фронта мужей, да и вообще тяжело было всем. А она что ?
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1 час.

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