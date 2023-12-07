Лариса Гузеева возмутилась инфантильностью 40-летних женщин. Многим это не понравилось

я что-то не поняла, что эти тётки наехали на Гузееву? они что? не слышат ничего, ну или просто дуры, причем старые, невзирая на возраст!!! идиотки

Пульхерия Djem

А кто Лорика одевает? Это её личный враг? Что за бесконечные жакеты,которые смотрятся на ней ,как мужские пиджаки?Председатель колхоза послевоенного времени. Но у тех женщин не было других вариантов, донашивали вещи своих невернувшихся с фронта мужей, да и вообще тяжело было всем. А она что ?