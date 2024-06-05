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🏠 Сочи дорогой: Почти в пять раз выросла цена на новые квартиры за пять лет

🏠 Сочи дорогой: Почти в пять раз выросла цена на новые квартиры за пять лет Если бы знал, то в 2019 вложился, рост к маю этого года составил 475%.

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