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Соболев о словах про «паразитов» в «Спартаке»: «Поверьте, все футболисты знают, и руководство знает. Зачем сейчас мне говорить?»

Нападающий « Зенита » Александр Соболев не стал называть имена людей, которых считает «паразитами» в «Спартаке».

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