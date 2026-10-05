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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе озера Байкал

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в районе озера Байкал

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали сейсмологи в Баргузинском районе Бурятии. Об этом сообщил 5 октября на своем сайте Байкальский филиал Единой геофизической службы СО РАН.

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