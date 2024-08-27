Система образования в Братске на подъеме: внедрение инноваций и современных методик

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Братска Сергей Серебренников и председатель Думы Братска Лариса Павлова посетили несколько образовательных учреждений города, чтобы оценить развитие образовательной системы, сообщили в пресс-службе администрации Братска.
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